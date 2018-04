Un nou model Tesla intră în linie dreaptă. Când va începe producţia modelului Y Tesla a stabilit ca din noiembrie 2019 sa inceapa productia modelului Y, dupa ce in februarie directorul companiei Elon Musk a declarat in fata analistilor ca are ca obiectiv sa ajunga la o capacitate de productie de 1 milion de modele Y pe an, potrivit Reuters.



Firma condusa de Elon Musk accepta deja solicitari preliminare pentru 500.000 de masini, insa Tesla a oferit clientilor detalii minime despre program. Directorul companiei a indicat insa ca vehiculul ar incepe sa fie construit in fabrica din Fremont, California. Constructia a 500.000 de modele Y pe an ar fi echivalentul… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

