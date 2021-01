Un nou model de taxi va revolutiona piata transportului urban Norvegia este pionierul unui taxi acvatic electric, cu conducere automata, care ar putea revolutiona transportul public urban in era crizei climatice.



Taxiurile de apa sunt mici, neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon, iar clientii le pot chema apasand un buton. Start-up-ul norvegian Zeabuz a dezvaluit ca va lansa chiar anul acesta un mini-feribot cu conducere automata, care va functiona ca un taxi pe apa. Ambarcatiunea e capabila sa transporte pana la 12 pasageri, iar clientii o vor putea comanda de pe telefoanele lor.



Zeabuz va naviga pe canalele orasului



Sursa articol si foto: business24.ro

