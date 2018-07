Stiri pe aceeasi tema

- Marți a fost publicat in Monitorul Oficial actul normativ care stabileste, printre altele, ca persoanele care refuza chiar si o singura data un loc de munca oferit sau sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala nu vor mai beneficia de ajutorul social.…

- Guvernul a majorat iar pensiile de la 1 iulie, dupa care si-a dat seama ca in cazul multora cresterea era suficienta cat sa-i scoata de sub plafonul de compensare, nu insa si cat sa acopere diferenta pe care trebuiau sa o scoata din buzunare pentru medicamentele pentru care pana atunci aveau 90% gratuitate.…

- Avand in vedere evenimentul desfașurat la data de 14.07.2018 in localitatea Șercaița la care un numar 29 de persoane au prezentat simptome de toxiinfecție alimentara, in special dureri abdominale, greața și varsaturi, necesitand ingrijiri medicale, fiind solicitat serviciul de urgența 112, eveniment…

- Legea 530 de modificare a Legii contabilitații 82/1991 și a Legii societaților comerciale 31/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial (nr. 595/12.07.2018), urmand sa intre in vigoare la trei zile de la publicare, potrivit profit.ro.Potrivit sursei citate, firmele vor putea distribui acționarilor…

- Legea 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 intra in vigoare de vineri, 6 iulie. Ea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 544/2018. Principalele modificari se aplica de la inalții funcționari – directori de direcții in unitați administrative, secretar de primarie, șef serviciu,…

- Daca agentul constatator al contravenției nu scrie pe procesul-verbal și codul numeric personal (CNP) a celui care a incalcat legea, procesul-verbal va fi considerat nul, potrivit unui proiect de act normativ care vizeaza modificarea procedurii de achitare a amenzilor contravenționale. Propunerea a…

- Pacienții vor avea acces mai facil la tratamentele in strainatate decontate de Ministerul Sanatatii. Noile reglementari au intrat in vigoare. Potrivit unui comunicat de presa al MS, prin publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 81/2018 care modifica Ordinul 50/2004 privind metodologia de trimitere…