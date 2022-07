Un nou mod de a fierbe apa și economisi energie în același timp Cum ar fi daca fierberea apei ar putea fi mai rapida și mai economica din punct de vedere energetic? Ar aduce beneficii multor procese industriale, inclusiv majoritații centralelor de generare a energiei electrice, multor sisteme de producție chimica și chiar sistemelor de racire pentru electronice. Oamenii de știința de la MIT au conceput o metoda pentru a face tocmai asta, potrivit unui comun Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

