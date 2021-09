Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala a atins, vineri, un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9338 lei/euro, in crestere cu 0,60 bani (0,12%) fata de cotatia precedenta, de 4,9278 lei.

- Mai precis, cotația afișata de BNR a fost de 4,9283 lei, cu 0,01 bani peste recordul precedent, stabilit pe 9 iulie, cand cursul a fost de 4,9281 lei/euro.Euro a inceput anul la un curs de 4,87 lei. In urma cu trei zile, consilierul de strategie de la BNR Adrian Vasilescu a spus ca devalorizarea recenta…

- Cotație record pentru EURO! Leul, in cadere continua. Moneda europeana a atins, miercuri, un nou maxim istoric in raport cu leul. Cu 4,9283 lei, euro atinge un nou maxim istoric in raport cu leul, precedenta valoare maxima fiind atinsa pe 9 iulie, la 4,9281 lei, conform datelor comunicate de BNR. Euro…

- Leul s-a depreciat, vineri, cu 0,13 bani (0,03%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,9281 lei/euro.

- Milioane de romani traiesc doar din salariul minim pe economie. Deși au locuri de munca, mulți sunt sub pragul saraciei. De asemenea, unul din patru bunici este oficial sarac, iar 30% dintre copii sunt la limita saraciei. RATA SARACIEI IN ANUL 2019:0-17 ani: 30,8%18-24 ani: 31,2%25-49 ani: 19,8%50-64…

- Cursul leu/euro va depași pragul psihologic de 5 lei in 12 luni, estimeaza 93% dintre participanții unui sondaj realizat de Asociatia Analiștilor Financiari. Totodata, 84% dintre ei se așteapta la majorarea ratei inflației, adica la o creștere a prețurilor. Rata inflației pentru urmatorul an a inregistrat…

- Cursul leu/euro va depași pragul psihologic de 5 lei in 12 luni, estimeaza 93% dintre participanții unui sondaj realizat de Asociatia Analiștilor Financiari. Totodata, 84% dintre ei se așteapta la majorarea ratei inflației, adica la o creștere a prețurilor.

- Ministrii de Finante ai tarilor G7 au ajuns la un acord privind taxarea multinationalelor. Acestia au stabilit un impozit minim la nivel mondial pentru companii de 15%. Analiștii economici explica ce impact va avea decizia in Romania.