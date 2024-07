Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au transmis, vineri seara, un mesaj RO-Alert, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs, scrie news.ro.”A fost semnalata prezenta unui urs, in Baile Tusnad. S-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert”, a transmis, vineri seara, ISU Harghita.

- O tanara de 19 ani a murit, luni, dupa ce a fostv atacata de un urs in Muntii Bucegi, iar cazul a scos la iveala faptul mulți dintre romani au semnalat prezența urșilor. Sistemul de Telecomunicatii Speciale (STS) anunta, miercuri, ca peste 7.

- Cetațenii din Magina, Municipiul Aiud, au fost avertizați vineri seara, in jurul orei 22.00, prin mesaj RO-Alert, despre prezența unui urs in localitate. „A fost semnalata prezența unui urs in localitatea Magina, Municipiul Aiud. S-a transmis mesaj RO-ALERT locuitorilor din zona”, a transmis ISU Alba.…

- Autoritatile din Sibiu au transmis, duminica, un mesaj RO-Alert, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs in zona turistica Valea Avrigului. ”In jurul orei 15:30, pe numarul unic de urgenta 112 a fost semnalata prezenta unui urs pe raza localitatii Avrig, pe Valea Avrigului. La fata locului s-a deplasat…

- ISU Alba anunța ca a fost emis mesaj de averizare RO-Alert prin care populația din comuna Mogoș a fost avertizata despre pereszența a doi urși in localitatea Cristești. „A fost semnalata prezența a 2 urși, in localitatea Cristești, comuna Mogoș. S-a emis mesaj Ro-Alert locuitorilor din zona”, a transmis…

- ISU Harghita anunța ca, marți, a fost semnalata prezența a 4 urși, in Cristuru Secuiesc, potrivit mediafax.„A fost semnalata prezența a 4 urși, in Cristuru Secuiesc”, transmite ISU Harghita.Autoritațile au transmis mesaj de avertizare Ro-Alert.

- Un urs a fost vazut marți seara, 30 aprilie, in comuna Cornu, iar autoritațile au transmis un mesaj RO Alert, sfatuind populația sa nu se apropie, a transmis ISU Prahova.„A fost transmis mesaj RO-ALERT in comuna Cornu, sat Cornu de Jos, pentru avertizarea populatiei cu privire la prezența unui animal…

- In cursul dimineții de marți, 30 aprilie 2023, a fost semnalata prezența unui urs in localitatea Vidolm, comuna Ocoliș. ISU Alba anunța ca a fost transmis mesaj de avertizare RO-Alert locuitorilor din zona. „A fost semnalata prezența unui urs in localitatea Vidolm, comuna Ocoliș. S-a transmis mesaj…