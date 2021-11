O pastila experimentala destinata tratarii Covid, dezvoltata de compania americana Pfizer reduce riscul de spitalizare sau de deces cu 89% la adulții vulnerabili. Medicamentul Paxlovid, utilizat in combinație cu un medicament pentru HIV, este destinat utilizarii imediat dupa dezvoltarea simptomelor la persoanele cu risc crescut de boala severa, arata studiile clinice ale companiei. Anunțul companiei […] The post Un nou medicament destinat tratarii Covid-19. Reduce riscul de spitalizare sau de deces cu 89%. Cine l-a produs first appeared on Ziarul National .