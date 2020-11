Un nou medic psihiatru, la Sanovil…!

Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de carantina a gasit Bistrița puțin mai aerisita, deși la magazinele alimentare și la ieșirile din oraș unde sunt filtre tot au putut fi observate cozi. Filtre și controale au fost facute și in cursul nopții, carantina intrand in vigoare la ora 05:00. Bistrița s-a prezentat astazi puțin mai…

- Secția de Psihiatrie a spitalului din Beclean a fost ”lovita” din plin de coronavirus. Peste 70 de pacienți au ieșit pozitivi la testare. Directorul spitalului a spus ca incearca sa țina situația sub control, pentru a nu ingreuna munca celor de la Bistrița. CE vor face cu cei ieșiți negativ la testare:…

- Aproape 50 de maramureșeni vindecați de COVID-19 au donat plasma convalescenta prin Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș, ințelegand astfel ca prin donarea de plasma pot salva viețile altor persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In baza acordului de cooperare, aprobat de plenul Consiliului Județean…

- Medicul psihiatru iesean Ovidiu Alexinschi, director medical al Institutului de Psihiatrie „Socola", foloseste „sindromul broastei fierte" pentru a sublinia comportamentul oamenilor in contextul pandemiei de COVID-19 ca urmare a masurilor impuse de autoritati in ultima perioada. „Daca arunci o broasca…

- ANUNT PUBLIC – Etapa I – Intentia de demarare a procedurilor de actualizare a Planului Urbanistic General – RLU municipiul Bistrita Stimati cetateni, Primaria municipiului Bistrita, In baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Ordinului MDRAP nr.233/2016 pentru aprobarea…

- CHIȘINAU, 11 oct – Sputnik. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a vorbit astazi intr-o adresare video despre masurile luate saptamana aceasta in vederea sporirii capacitații sistemului medical municipal – este suplimeentat numarul de paturi in spitale pentru pacienții cu coronavirus. Totodata, in instituțiile…

