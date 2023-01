Un nou meci uşor pentru handbalistele ieşene. CSM Iaşi 2020 joacă la Galaţi Etapa a XI-a a ultimului esalon intern de handbal feminin, Divizia A, a doua a returului sezonului regulat, programeaza si disputa dintre CSM Iasi 2020 si echipa secunda a CSM Galati. Partida va avea loc sambata, de la ora 13:00, in orasul de pe malurile Dunarii. Desi joaca in deplasare, Iasul porneste favorit in duelul cu „satelitul" „lanternei" Ligii Nationale, CSM Galati, formatie care a acumulat un singur punct in 13 partide disputate in esalonul de elita. CSM Iasi 2020 are o valoare superioara si un avantaj consistent in clasament fata de modestul adversar de azi, de care a trecut in tur… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

