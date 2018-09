Stiri pe aceeasi tema

- Promovata in primavara pe prima scena a handbalului feminin romanesc, SCM Gloria si-a facut, duminica dimineata, la Sala Sporturilor, debutul in noul sezon al Ligii Nationale. Parcursul elevelor lui Dumitru Musi si Romeo Ilie a inceput intr-o sala aproape plina, cei peste 1.000 de spectatori savurand…

- SCM Gloria ia startul duminica, de la ora 11,00 Poate doar cu CSM Bucuresti sa le fi fost mai greu handbalistelor Gloriei, care vor debuta duminica, in noul sezon al Ligii Nationale, in fata unei adversare extrem de puternice: SCM Rm. Valcea. Cu un lot schimbat, practic, din temelii, si cu un nou antrenor…

- E totul stabilit! Meciul de debut al echipei feminine de handbal, prin care Buzaul revine, dupa 7 ani, in elita primei ligi din Romania, a fost programat pentru duminica, de la ora 11,00, la Sala Sporturilor. In runda inaugurala a noii editii a Ligii Nationale, SCM Gloria are parte de o adversara care…

- Echipa feminina de handbal a fost invitata la traditionalul turneu Cupa „Roman–Voda Musat”, competitie ajunsa la cea de-a 11-a editie si pe care prim divizionara CSM Roman o organizeaza in perioada 11-13 august. La editia din acest an, pe langa formatia gazda si cea buzoiana, mai participa alte doua…

- Handbalistele de la SCM Gloria au avut parte de primele meciuri amicale, in finalul perioadei de pregatire de la Cheile Gradistei. Elevele lui Dumitru Musi au participat la un turneu amical, organizat de HC Zalau chiar in Sala din localitate si la care au mai participat alte doua echipe din Liga Nationala,…

- • SCM Gloria – HCM Rm. Valcea, pe 2 septembrie, la Sala Sporturilor SCM Gloria si-a aflat cu exactitate programul dupa care va evolua in viitorul sezon al Ligii Nationale de handbal feminin. Dupa ce a stabilit “tintarul” competitional, Federatia a revenit si a anuntat datele la care sunt programate…

- Vacanta a luat sfarsit pentru echipa feminina de handbal de la SCM Gloria. Astazi, antrenorul Romeo Ilie isi asteapta elevele la primul antrenament al verii, cu un lot care a suferit foarte multe modificari imediat dupa promovarea in Liga Nationala. Pana acum, echipa buzoiana a reusit sa perfecteze…

- Nou promovata in Liga Nationala de handbal feminin, SCM Gloria stie ca nu are nicio sansa in viitorul sezon daca nu-si va intari substantial lotul. Echipa buzoiana a realizat pana acum noua transferuri, dar campania va continua, antrenorul Romeo Ilie intentionand sa aiba dubluri pe fiecare post. Sunt…