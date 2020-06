Un nou mecanism de de finanțare pentru companii, în pregătire la Guvern Guvernul ar putea introduce un memecanism de finanțare complementar Programului IMM Invest. Obiectivul acestui nou mecanism este sprijinirea companiilor pentru a obține, în condiții avantajoase, finanțare pentru achiziționarea de echipamente și utilaje necesare activitații, susține Guvernul.



Domeniile avute în vedere sunt IT, cercetare-dezvoltare, agricultura, silvicultura și pescuit, construcții, industria prelucratoare, cu excepția producției de alcool și tutun, sanatate și asistența sociala.

Consultarile vor continua în perspectiva definitivarii acestui mecanism…

Sursa articol: hotnews.ro

