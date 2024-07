Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a incheiat prima sedinta de saptamana aceasta cu un nou record pe indicele de referinta BET, 18.546,1 puncte, in crestere cu 0,21% fata de sesiunea precedenta, conform bvb.ro.

- A fost un an in care acțiunile sale au fost cele mai tranzacționate de catre investitori și capitalizarea bursiera a crescut cu 24% Hidroelectrica (H2O), lider in producția de energie electrica și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic Național, aniverseaza astazi…

- Principalul indice al Bursei de Valori Bucuresti, BET, care include cele mai tranzactionate 20 de companii listate pe Piata Reglementata, a inregistrat joi o crestere cu 0,70% fata de sedinta precedenta, ajungand la un maxim istoric de 18.385,28 puncte.

- Bursa de Valori București a lansat robotul care te invața cum sa faci bani din tranzacții cu acțiuni, dand in funcțiune asistentul virtual Q, soluție digitala bazata pe Inteligența Artificiala, care raspunde intrebarilor celor care vor sa afle mai multe despre investițiile la bursa. Acest proiect iși…

- Creșterea economiei sub guvernarea PSD se reflecta și in rezultatele pozitive ale marilor agenți economici listați la Bursa de Valori București. Doar companii precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Nuclearelectrica vor plati in luna iunie dividende in valoare de aproximativ 12 miliarde de…

- InterCapital Asset Management, cel mai mare manager independent de investitii din Croatia, cu active de 500 de milioane de euro in administrare, a listat miercuri primul ETF (Exchange Traded Fund) de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) care urmareste performanta indicelui BET-TRN, informeaza un comunicat…

- La al doilea maxim istoric consecutiv a ajuns luni indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti. Dupa o crestere de 1% vineri, la 17.362,8 puncte, benchmark-ul s-a apreciat in prima sesiune de saptamana aceasta cu 0,77% la 17.495,9 puncte, scrie Ziarul Financiar.

- BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Bursa de Valori Bucuresti (BVB), operator al pietei locale de capital si actionar majoritar la Contrapartea Centrala (CCP) si Depozitarul Central, a inregistrat in primele trei luni ale anului un profit net de 2,96 milioane de lei la nivel de grup, cu 68% mai mult decat in aceeasi…