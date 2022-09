Un nou masacru mai rău ca la Bucea. O groapă comună cu peste 400 de cadavre îngropate, descoperită într-o pădure de lângă Izium Intr-o groapa comuna dintr-un cimitir din padurea din apropierea orașului Izium, regiunea Harkov, care a fost eliberata de forțele de ocupațe a fasciștilor ruși, a fost gasita o groapa comuna in care au fost ingropate peste 400 de cadavre. Acest lucru a fost declarat de Anton Gerașcenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, in cadrul unui teledon de informare. „Tocmai au publicat imagini ale unui cimitir din padure cu peste 400 de cadavre de oameni ingropați acolo. Fiecare cadavru va trebui sa fie exhumat, așa cum s-a intamplat la Bucea. Avem, din pacate, o astfel de experiența tragica… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

