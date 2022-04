Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul atacului cu rachete rusești asupra garii din Kramatorsk a urcat la 50 de morți, dintre care cinci copii, potrivit Le Figaro . Compania feroviara din Ucraina anunțase un precedent bilanț de 30 de morți și peste 100 de raniți, relateaza BBC . Guvernatorul din Donețk a declarat ca mii de oameni…

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cel putin 100 au fost ranite vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters.

- Cel putin 30 de persoane au murit si alte cel putin 100 au fost ranite vineri intr-un atac rusesc cu rachete asupra unei gari din estul Ucrainei, in timp ce civilii incercau sa plece spre zone mai sigure din tara, a anuntat compania ucraineana feroviara, potrivit Reuters. Conform companiei, doua rachete…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- ''Pe 26 februarie, dupa un bombardament rusesc, 19 civili au fost ucisi, 73 sunt raniti'', a anuntat pe social media Pavel Kirilenko, administratorul regional ucrainean numit de presedintele Volodimir Zelenski.Rusia ataca Ucraina pe mai multe fronturi. Lupte grele se duc intre forțele ruse și cele ucrainene,…

- Intr-o declarație facuta joi dimineața devreme, președintele american Joe Biden a condamnat acțiunile Rusiei, la scurt timp dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat acțiuni militare in regiunea Donbas din estul Ucrainei, anunța CNN. „Rugaciunile intregii lumi sunt alaturi de poporul ucrainean…

- Președintele rus, Vladimir Putin a anunțat, in aceasta dimineața, ca a trimis armata in regiunea ucraineana Donbas. Președintele Rusiei a ținut un discurs televizat in care a ordonat inceperea operațiunilor militare in Donbas. Vladimir Putin le-a transmis soldaților ucraineni din estul țarii sa lase…