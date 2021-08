Stiri pe aceeasi tema

- Noile marcaje vor fi intalnite pe marile bulevarde din Capitala și vor ocupa 3 metri pana in linia semaforului. Acestea vor avea forma dreptunghiulara și in interior inscripționata o bicicleta.Semnele ii vor ajuta pe bicicliști sa aiba prioritate in fața mașinilor la semafor, in intersecțiile unde este…

- Vești proaste pentru șoferii din Capitala! O noua amenda usturatoare ar putea sa fie aplicata de autoritați in cazul in care nu se respecta regulile. Toata lumea ar trebui sa evite o anumite greșeala ce ar putea sa coste mult. Noi reguli in trafic. Ce amenzi ar putea sa primeasca șoferii din București…

- A inceput aplicarea marcajului rutier in preajma instituțiilor de invațamant din Capitala.Pana la 1 septembrie, accesele spre toate instituțiile educative vor fi mai sigure, in vederea evitarii situațiilor de accident.

- Accident rutier pe Autostrada A2 Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de ISU "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, pe Autostrada A2, in sensul de mers spre Bucuresti, intre localitatile Medgidia…

- Pana la finele lunii iulie, curent, traficul rutier pe strada Lev Tolstoi, nr. 4-12, tronsonul cuprins intre strazile Coșnița și Fierarilor va fi suspendat. Masura este luata in legatura cu executarea lucrarilor construcție a rețelelor de canalizare. Despre aceasta a anunțat Primaria Municipiului Chișinau.

- Accidentul s-a produs la Piața Sudului, mașina militara a intrat in coliziune cu un alt autoturism care a trecut pe culoarea verde a semaforului.Șoferul și pasagerul mașinii de poliție militara au necesitat ingrijiri medicale și au fost preluați de o ambulanța.Convoiul militar trebuia sa participe la…

- George Mihaița a fost implicat, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in Capitala. Actorul era baut și a intrat cu mașina intr-o dubița staționata. Accidentul a avut loc in jurul orei 21.00 pe Bulevardul Basarabia din Capitala, dupa ce actorul, in varsta de 72 de ani, a pierdut controlul volanului.…

- Accident rutier in sectorul Botanica din Capitala. Patru automobile au fost avariate pe bulebardul Dacia.Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, in impact au fost implicate doua automobile marca Volkswagen, o masina marca Hyundai, si un Mercedes.