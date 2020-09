Stiri pe aceeasi tema

- UDMR va avea o majoritatea covarsitoare in viitorul consiliu local al municipiului Sfantu Gheorghe, obtinand 18 mandate de consilieri, in timp ce Alianta Maghiarilor din Transilvania si-a adjudecat doar doua mandate, iar PNL un singur mandat, celelalte partide nereusind sa treaca pragul electoral de…

- In urma cu putin timp, s-a incheiat partida dintre HC Dobrogea Sud si CSM Resita, contand pentru etapa a treia - ultima de la turneul organizat la Sfantu Gheorghe - din Liga Zimbrilor. Victoria a revenit echipei constantene, care s-a impus cu scorul de 29-21 (15-14).

- Astazi, de la ora 14.00, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud va sustine partida din cadrul celei de-a treia etape - ultima de la turneul organizat la Sfantu Gheorghe - din Liga Zimbrilor. Adversara „delfinilor” este CSM Reșița. In primele doua partide, HC Dobrogea Sud a inregistrat doua victorii:…

- Dupa infrangerea, scontata, cu Dobrogea Sud, din prima zi a turneului de la Sfantu-Gheorghe, formația bacauana și-a ținut la respect, ieri, fostul antrenor intr-un joc caștigat clar, cu 32-26. Dupa nori, vine și soarele, nu? CSM Bacau a inceput cu o infrangere primul turneu din Liga Zimbrilor la handbal…

- SCM Politehnica a fost invinsa ieri in etapa inaugurala a noii editii a Ligii Zimbrilor, dar nu a avut probleme astazi, in runda 2, cu CSM Vaslui. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu un categoric 33-22, in sala Polivalenta din Sfantu Gheorghe. Sf. Gheorghe, Covasna, a devenit o adevarata capitala…

- SCM Politehnica, fosta detinatoare a Cupei Romaniei, nu va reveni cu mana goala din Covasna. Handbalistii alb-violeti au castigat astazi finala mica a competitiei in moderna sala Polivalenta din Sfantu Gheoghe, dupa ce au invins-o pe CSM Bacau cu 30-28. Timisorenii au dominat jocul pentru medalia de…

- Opt spectacole au intrat in finala celei de-a cincea editii a Festivalului national de teatru DbutanT, care va avea loc in luna octombrie in organizarea Teatrului „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si a Teatrului de Stat din Constanta. Potrivit organizatorilor, in concurs au fost inscrise un…

- Suporterii alb-violetilor s-au temut degeaba in aceasta vara in privinta unei remanieri a lotului pregatit de Octavian Benga. Astazi, ASU Politehnica a ajuns la un acord si cu ultimul senior care putea parasi clubul fiind la final de contract. E vorba de Sergiu Popovici, care, la fel ca ceilalti jucatori…