Un nou Maraton al Vaccinarii, in week-end, la Satu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 18.000 persoane au fost vaccinate pana la ora 20,00 in cele doua locatii unde se desfasoara Maratonul Vaccinarii - Editia Bucuresti, Sala Palatului si Biblioteca Nationala. Astfel, 11.296 persoane au fost vaccinate la Sala Palatului si 6.704 au fost vaccinate la Biblioteca Nationala a…

- Primaria Satu Mare, Instituția Prefectului, Direcția de Sanatate Publica și Inspectoratul pentru Situații de Urgența au facut demersuri pentru deschiderea unui centru de vaccinare in parcarea Shopping City Satu Mare, pe Drumul Careiului nr. 17. Centrul va funcționa dupa urmatorul program: – vineri,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, in parteneriat cu Instituția Prefectului - Județul Cluj și Municipiul Cluj-Napoca, organizeaza Maratonul Vaccinarii.

- Proiectul de buget pe anul 2021 este perfect legal și poate fi aprobat, este reacția primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, dupa ce consilierii liberali au transmis ca nu vor vota proiectul pentru ca este ilegal. Edilul condunda insa o opinie emisa de Prefectura cu o decizie. Ulterior, Clotilde…

- V. S. Mai mult de jumatate dintre localitațile prahovene, in special cele aflate in jumatatea de nord a teritoriului județului, au sistematic probleme din cauza alunecarilor de teren. Pamantul fuge la vale, antrenand odata cu terenurile și drumuri, anexe gospodarești și uneori chiar și locuințe. Primavara,…

- Institutia Prefectului - Judetul Ilfov informeaza ca astazi, 17.03.2021, a avut loc sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, in cadrul careia a fost adoptata Hotararea nr. 30 din 17.03.2021 privind adoptarea modificarii scenariului de functionare pentru unitatile…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat, luni, ca a inceput activitatea in cinci noi centre de vaccinare impotriva COVID-19 din Bucuresti. "Astazi a debutat activitatea in cele cinci noi centre, cu 22 puncte de vaccinare, deschise in municipiul Bucuresti, dedicate in prima faza vaccinului…