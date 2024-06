Un nou magazin de aplicaţii alternativ pentru iPhone va fi lansat în Europa Aptoide, care calca pe urmele AltStore, va fi un magazin specializat in jocuri, care va debuta cu un numar limitat de titluri. In fapt, doar sase titluri vor fi disponibile in momentul lansarii, printre care se vor numara Word Jungle, Condor — Leap of Faith, All-in-one Solitaire, All-in-one Mahjong si Charades — Guess the Word. Compania spune ca peste 100 de dezvoltatori se pregatesc sa-si lanseze jocurile pe Aptoide, insa va dura din cauza proceselor pe care trebuie sa le parcurga, conform regulilor Apple. Aptoide are un model de business original. Opreste 10% comision pentru jocurile descarcate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

