- Un lot de 100 de mii de doze de vaccin anti-COVID urmeaza sa ajunga maine dimineata la Chisinau. Este vorba de serul CoronaVac, produs de compania chineza Sinovac. Acest vaccin a fost achizitionat de autoritatile noastre direct de la producatori.

- Peste 100 de mii de doze de vaccin anti-Covid-19 au fost deja administrate in Republica Moldova, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Este vorba despre 75.778 de seruri AstraZeneca, 23.037 de doze de Pfizer/BioNtech și 1.185 de doze de Sinopharm.

- Ministerul Sanatații este in proces de achiziționare a unui lot de 100 mii doze de CoronaVac din China, a anunțat astazi premierul interimar Aureliu Ciocoi. Totodata, s-a decis ca pe platforma COVAX, Moldova va achiziționa peste 2 milioane de vaccin care va fi disponibil, a spus el. Deocamdata nu se…

- Republica Moldova urmeaza sa recepționeze miine, 17 aprilie, alte 48.000 doze de vaccin AstraZeneca, prin intermediul platformei COVAX. Tot miine, alte 132.000 doze de vaccin AstraZeneca, din lotul de ajutor umanitar oferit cu generozitate de Romania, vor ajunge in țara, anunța Ministerul Sanatații.…

- „Astfel, in urma analizei ofertei, membrii Comitetului ( Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate in Sanatate, n.r.) au decis contractarea directa a 400.000 doze de vaccin CoronaVac, produs de SINOVAC, dupa stabilirea tuturor condițiilor de contractare”, precizeaza un comunicat de presa al autoritaților…

- Republica Moldova va procura 400.000 doze de vaccin CoronaVac, produs de SINOVAC, impotriva COVID-19. Decizia a fost anunțata cu puțin timp in urma de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

- Brazilia a anuntat vineri un nou record de morti cauzate de coronavirus in 24 de ore, cu 3.650 de decese, la doar trei zile dupa ce a trecut pragul de 3.000 de persoane ucise de o pandemie scapata de sub control, noteaza AFP. In total, 307.112 persoane au murit de COVID-19 de la inceputul crizei sanitare…

- Ministerul Sanatații a prezentat o harta pe care este indicat modul in care au fost repartizate dozele de vaccin anti-Covid-19 in toate raioanele din tara. Astfel, cele mai multe doze, 5.240 au fost oferite spitalelor din municipiul Chișinau.