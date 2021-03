Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca luni, 22 martie, sosește in Romania o noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech de 345.150 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat duminica dupa-amiaza ca peste 224.000 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech vor ajunge luni in Romania. Maine, 15 martie, sosește in Romania o noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech care consta in 224.640 doze.…

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 214.110 doze, sosește maine in Romania, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in condiții…

- A zecea tranșa de vaccin Pfizer BioNTech sosește luni in țara. Vin peste 200.000 doze de vaccin. Cele mai multe vor ajunge in București, iar altele in Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.…

- Astazi, 13 februarie, va sosi in Romania cea de a noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 196.560 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, anunța printr-un comunicat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva…

