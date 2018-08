Stiri pe aceeasi tema

- Încalzirea globala devine o problema din ce în ce mai stringenta pentru omenire, iar marturie stau evenimentele climatice recente, de la alternarile extreme între cald si frig pâna la valurile de caldura care au cuprins planeta

- Dupa frumoasa nunta regala, din 19 mai, cu siguranța ca cei doi soți – Prințul Harry și Meghan Markle – de-abia așteapta sa devina parinți. Cel puțin așa a declarat el anul trecut. Insa aducerea pe lume a unui urmaș regal vine la pachet cu tot felul de reguli, unele mai ciudate decat altele! “In viitorul…

- Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European și-a anunțat decizia de a incepe negocierile cu statele membre referitoare la directiva privind drepturile de autor. Votul pentru a confirma sau a respinge decizia comisiei va avea loc joi.

- Apar noi detalii in cazul accidentului din Slatioara, județul Olt, in care au murit doua peroane din cauza unui șofer care se urcase beat la volan. Dupa ce s-a vehiculat in presa ca autorul accidentului era cel care a transmis pe Facebook, pasagerul din vehicul susține ca povestea este diferita.

- La 40 de ani, veteranul Daniel Pancu a privit de pe banca de rezerve cum Rapid invinge AFC Singureni, 10-1, in returul barajului pemtru promovarea in Liga 3 si face primul pas important de la restart. Gata sa mai joace un meci pentru clubul pe care-l iubeste, Pancone a dezvaluit planurile...

- Un iesean interesat de dezvoltarea Iasului, care a mai venit cu idei pentru diverse proiecte, a realizat o schita pentru un complex sportiv ce ar putea fi amenajat in parcul Ciurchi. El a trimis propunerea sa la Primarie. 1.S–E 1. Vedere de langa monument. Terenul din Parcul Ciurchi este potrivit pentru…

- Potrivit oficialilor CTP, cursele vor fi disponibile o data la fiecare 15 minute si vor pleca din Piata Unirii pe traseul Piata Independentei - Blocuri Pacurari - Petru Poni - Moara 1 Mai - Cimitirul Evreiesc - OMV Pacurari - Pacurari - Afterhills. La retur, autobuzele vor merge prin Canta - Sergent…

- Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) recomanda Guvernului sa recalibreze programul Prima Casa din punct de vedere social, prin revizuirea conditiilor de accesare. Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (din care fac parte reprezentanti…