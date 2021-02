Stiri pe aceeasi tema

- Internaționale Milano a trecut duminica in fruntea clasamentului din Italia, dupa ce a invins cu 3-1 pe Lazio Roma, profitand de eșecul de vineri al rivalei AC Milan. Serie A are, incepand de duminica, un nou lider. Internaționale Milano a caștigat partida de pe teren propriu cu Lazio Roma,…

- Portarul spaniol Pepe Reina a jucat duminica, in tricoul echipei Lazio Roma, contra formatiei Cagliari (1-0), in Serie A, al 600-lea sau meci de campionat, stranse in ligile din Spania, Anglia, Germania si Italia, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Reina, 38 ani, campion mondial si dublu campion…

- Lazio postat un filmuleț care reliefeaza toate momentele frumoase traite de Ștefan Radu, fundașul in varsta de 34 de ani, pe „Olimpico”. Ștefan Radu este o emblema a lui Lazio Roma și unul dintre cei mai fideli jucatori din Serie A. ...

- Internationale Milano a caștigat relativ ușor, cu 2-0, derby-ul etapei a18 din Serie A, impotriva campioanei la zi, Juventus Torino, cu megastarul Ronaldo integralist, dar cvasiabsent in meci, relateaza mediafax. Derby d’Italia nu mai fusese caștigat de Inter de mai bine de 4 ani, motiv ca…

- Intr-un fotbal romanesc, in care se vorbeste prea mult de Ianis Hagi si de personaje obscure din lumea impresarilor, Stefan Radu (34 de ani), singurul jucator de top pe care il avem de 13 ani in Italia, tocmai a stabilit un record fabulos: cele mai multe partide pentru Lazio Roma in Serie A, in toata…

- Gianluigi Buffon, portarul echipei Juventus Torino, este anchetat pentru ca a rostit cuvinte care ar putea fi considerate blasfematoare in timpul meciului de campionat din weekend cu Parma, a indicat Federatia italiana de fotbal, potrivit AFP. Legendarul goalkeeper, inca in activitate…

- Bryan Cristante (25 de ani), fotbalistul lui AS Roma, sta pe tușa o etapa din cauza cuvintelor rostite la nervi, dupa autogolul marcat cu Bologna (scor 5-1 pentru romani). Nu e nici primul și sigur nu va fi nici ultimul fotbalist din Italia suspendat pentru cuvintele rostite la nervi cu o referire…

- ​Real Madrid a învins-o pe Inter Milano cu 2-0, în deplasare, si se afla într-o pozitie favorabila pentru a accede în faza urmatoare. De cealalta parte, formația din Italia ocupa ultimul loc în Grupa B.Rezultatele zilei de miercuri din Champions League.​Grupa…