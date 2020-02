Un nou joc: “Ce nume avea Alexandra Stan pe Tinder?”

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a fost in dimineața asta la Bogdan, Shurubel și Ionuț, impreuna cu noua ei piesa, „Obsesii„. Am jucat impreuna cu ea Judecatorii de Gusturi, unde Alexandra a ales piesa MC Lan, Major Lazer, Anitta – Rave De Favela. Ce au comentat baieții? Mai jos: Noua piesa a Alexandrei Stan: Cam așa…

- Victor ne-a scris pe Whatsapp in aceasta dimineața inca de la ora 6:30 ca este blocat la ieșirea din comuna Baraganul, in județul Braila, aflat sub cod roșu de viscol și vant. El a ramas inzapezit de aseara, de la ora 21, cand venea din București și spre indrepta spre casa, in Braila. Deși a... View…

- Haideți, gata. Puneți sarmaluțele jos, cozonacii speram ca i-ați terminat, iar abonamentul la sala e deja pe lista de prioritați. Dupa o mica vacanța, Bogdan, Shurubel și Ionuț se intorc in difuzoarele tale pentru a-ți face diminețile mai bune. Așa ca, incepand de maine, 6 ianuarie, de la 6:30, revine…

- Deși Moș Craciun n-a ajuns inca pe meleagurile noastre, s-a ocupat Irina Rimes de primul cadou. Aceasta ne-a lasat sub brad un colind foarte frumos, „Galbena Gutuie„. In ultima emisiune a baieților Bogdan, Shurubel și Ionuț, Irina Rimes și echipa COSMOS ne-au colindat pe noi și pe ascultatorii Virgin…

- Azi a inceput bine ziua, alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț! Baieții cu energia aia buna au avut invitata pe Delia, care a raspuns la toate ciudațeniile care ne-au trecut prin minte cu noaptea-n cap, la Virgin Radio Romania. Daca ai ratat momentul live la radio sau pe Facebook, ai inregistrarea video…

- Acum 15 ani, pe 29 noiembrie, Radio Guerilla incepea sa emita cu sloganul „Un Radio cu o oaie”. Bogdan, Shurubel și Ionuț le-au urat de dimineața „La mulți ani” și la caat mai multe emisiuni bune. De asemenea, de dimineața, Shurubel și-a amintit de un moment petrecut cu Matei, unul dintre matinalii…

- Acum 15 ani, pe 29 noiembrie 2019, Radio Guerilla incepea sa emita cu sloganul „Un Radio cu o oaie”. Bogdan, Shurubel și Ionuț le-au urat de dimineața „La mulți ani” și la caat mai multe emisiuni bune. De asemenea, de dimineața, Shurubel și-a amintit de un moment petrecut cu Matei, unul din matinalii…

- Ați raspuns la provocarea lui Bogdan, Shurubel și Ionuț, de marți dimineața și uite așa am pus de top 10 cei mai urmariți influenceri din Romania. Adica cei care va plac voua cel mai mult și pe care ii urmariți pe Instagram. Sa ii luam pe rand: 1. CipFlixTV cu postari din domeniile IT și Tech. ...…