Stiri pe aceeasi tema

- Jaf la o banca din Cluj - Napoca. Conform Romania Tv, ar fi vorba despre o banca romaneasca.Este vorba de al doilea jaf care are loc la o banca din Cluj – Napoca, in decursul aceleiasi saptamani. Deocamdata, nu se cunosc informatii cu privire la suma de bani sustrasa de hoti. Vom reveni…

- Politistii din Brașov efectueaza, marți, zece perchezitii și pun in aplicare 7 mandate de aducere intr-un dosar in care mai multi administratori de firme sunt banuiti ca se intelegeau inaintea licitatiilor publice asupra pretului oferit, in asa fel incat acesta sa fie mic, informeaza mediafax.ro. Politistii…

- Atac armat la Malmo, in Suedia. Patru oameni au fost raniti de gloante luni seara la Malmo, a anuntat politia suedeza intr-o scurta declaratie preluata de Reuters. Nu a fost precizat motivul pentru care s-au tras focuri de arma si nu s-au dat detalii despre starea victimelor. Poliția a mai precizat…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman si procurorii DIICOT Teleorman au efectuat 14 perchezitii in Bucuresti si judetele limitrofe, la locuintele mai multor persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc, potrivit unui comunicat de presa al IGPR. Ca urmare…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului, spre reexaminare, proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Presedintele Comisiei pentru Legile justitiei, Florin Iordache, a declarat pentru Romania Tv ca legea nu va fi modificata si ca saptamana viitoare Parlamentul…

- Un tanar roman s-a spanzurat la ferma din Italia unde isi petrecea vacanta alaturi de iubita lui, si ea tot romanca. Trupul neinsuflețit a fost descoperit duminica chiar de iubita, informeaza observator.tv. Tanara a alertat imediat Poliția. Polițiștii și medicii chemați de urgența la o ferma de langa…

- Politia franceza a inceput luni procedurile de evacuare a doua tabere ilegale ale migrantilor din Paris, dupa o operatiune asemanatoare de saptamana trecuta, noteaza Reuters. Conform unui comunicat emis de politia din Paris, autoritatile se afla in procesul de evacuare a doua tabere ilegale de migranti…

- Un medic chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Octavian Fodor” a publicat pe pagina personala de Facebook fotografii cu fluturașul de salariu din luna martie pentru a dovedi ca venitul i-a crescut. In ciuda comentariilor din spațiul public potrivit carora salariile medicilor…