Un nou indicent în Pasajul Unirii. Tragedie evitată în ultimul moment La o saptamana de cand un autocar a distrus limitatorul de inalțime al Pasajului Unirii din București și a murit un turist, un nou accident era sa se intample. De aceasta data, polițiștii puși sa pazeasca pasajul au oprit la limita un TIR turcesc. Dupa tragicul accident de autocar, intrarile in Pasajul Unirii sunt pazite Poliția Locala Sector 4. Cate un echipaj sta in dreptul fiecarei intrari cu girofarul autospecialei pornit, masoara din ochi vehiculele aflate in trafic și le opresc pe cele care li se pare ca sunt prea inalte. Iar joi, 29 decembrie, astfel a fost evitat un nou accident. Șoferul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

