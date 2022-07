Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști din Philadelphia au fost impușcați luni seara tarziu, intr-un al doilea atac armat de Ziua Independenței, la cateva ore dupa ce un tanar a ucis cu o pușca șase persoane intr-o suburbie din Chicago și a ranit alte cateva zeci

- O ceremonie menita sa celebreze Ziua Independenței Statelor Unite s-a soldat cu doi polițiști impușcați, in zona orașului Philadelphia. Din fericire, cei doi polițiști sunt doar raniți. Ei sunt in stare stabila, iar ranile nu le-au pus viața in pericol. Unul din politisti a fost zgariat la cap de un…

- Un al doilea incident armat a avut loc de Ziua Naționala a Statelor Unite. Doi polițiști din Philadelphia au fost impușcați, in timp ce mii de oameni participau la un concert și un spectacol de artificii. Forțele de ordine il cauta pe cel care a tras. Filmari din apropierea locului incidentului arata…

- Un al doilea incident armat a avut loc de Ziua Naționala a Statelor Unite. Doi polițiști din Philadelphia au fost impușcați, in timp ce mii de oameni participau la un concert și un spectacol de artificii.

- Un atac armat a fost raportat la o parada de 4 iulie, de Ziua Independenței, intr-o suburbie din Chicago, Statele Unite, relateaza Reuters. In urma incidentului, cel puțin cinci oameni au murit, iar 16 au fost raniți și transportați la spital.

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 19 au fost ranite si conduse la spital, in urma unui atac armat la o parada de Ziua Independentei, intr-o suburbie a orasului Chicago, iar politia anunta luni ca se afla in cautarea unui suspect, relateaza The Associated Press. Ziarul The Chicago Sun-Times…

- Mai multe focuri de arma au fost trase luni pe traseul unei parade de 4 iulie in Highland Park, o suburbie bogata din Chicago, a anunțat biroul șerifului din comitatul Lake, in timp ce presa locala anunța ca cel puțin cinci persoane au fost ucise, informeaza Reuters , The New York Times și CNN . Oficialii…

- Poliția canadiana a impușcat marți doi barbați și șase ofițeri au fost raniți in timpul unui schimb de focuri intr-o banca din Columbia Britanica, iar casele din apropiere au fost evacuate dupa descoperirea unui posibil dispozitiv exploziv, a anunțat poliția, conform Reuters. Membrii echipei de intervenție…