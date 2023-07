Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit, iar alte doua sunt internate in spital in stare stabila, dupa ce un barbat a deschis focul, luni seara, in cartierul Kingsessing din Philadelphia, SUA. Principalul suspect și un alt barbat, care ar fi ripostat, au fost reținuți de polițiști, informeaza ABC News. Atacatorul care…

- Un schimb de focuri in cartierul Kingsessing din sud-estul orasului american Philadelphia s-a incheiat luni seara cu un bilant grav - patru morti si patru raniti - la numai o zi dupa incidentul din Baltimore, unde gloantele au ucis doi oameni si au ranit 28.

- Mai multe impuscaturi in timpul unei petreceri in Baltimore (Maryland, SUA) s-au soldat duminica noaptea cu doi morti si 28 de raniti, dintre care trei sunt in stare critica, a declarat seful interimar al politiei locale, Richard Worley, citat de agentia EFE. Impuscaturile s-au produs in timpul unei…

- Crește numarul victimelor din India, dupa ce mai multe trenuri s-au ciocnit vineri seara. 288 de oameni au murit și 900 a fost raniți in accidentul catalogat ca dezastrul secolului in India. Sambata a fost declarata zi de doliu.

- Doi barbati au murit si 10 au fost raniti in urma unui incendiu izbucnit la un restaurant italian din capitala spaniola Madrid, au anuntat sambata serviciile de urgenta, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit vineri seara tarziu la Burro Canaglia Bar&Resto, un restaurant italian din cartierul central…

- Razboi in Ucraina, ziua 416. Cel puțin opt persoane au murit, iar alte 21 au fost ranite, dupa ce militarii ruși au atacat cu rachete orașul Sloviansk din regiunea Donetk, situata in estul Ucrainei.