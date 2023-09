Stiri pe aceeasi tema

- Prima propducție a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava din stagiunea 2023-2024 va intra in lucru in cursul lunii noiembrie urmand ca premiera sa aiba loc in zilele de 15-16 decembrie. Anunțul a fost facut de managerul instituției teatrale sucevene, Angela Zarojanu, in cadrul unei conferințe…

- Ordonanța de urgența a Guvernului privind reforma administrativa va produce efecte negative in randul instituțiilor de cultura. Printre acestea, diminuarea frecventei evenimentelor artistice și scaderea calitații actului cultural, prin comasarea institutiilor cu mai putin de 50 de angajati. Pentru a…

- A inceput numaratoarea inversa pentru debutul noii stagiuni, 2023-2024, a Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava.Dupa succesul inregistrat de actorii Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava la Avignon in Festivalul Internațional de Teatru desfașurat in perioada 7-26 ...

- La ediția de anul acesta a Festivalului Medieval „Ștefan cel Mare" din Suceava vor participa nu mai puțin de 37 de trupe din Romania și din alte șase țari. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care i-a invitat pe suceveni, inclusiv pe cei din ...

- Stagiunea estivala a artelor spectacolului SEAS 2023 se deschide astazi la Constanta Urmeaza sapte saptamani de spectacole si evenimente de neuitat Astazi, Primaria Municipiului Constanta a anuntat pe Facebook ca SEAS sarbatoreste Ziua Frantei cu un spectacol bazat pe textul celui mai cunoscut scriitor…

- Actori ai Teatrulului „Matei Visniec” din Suceava vor participa, in perioada 5-25 iulie, cu doua spectacole la Festivalul International de la Avignon. Este vorba despre „Rinocerii”, de Eugene Ionesco, si „Occident Express”, de Matei Visniec – ambele in regia lui Alain Timar. Reprezentantii institutiei…

- Actori ai Teatrului Municipal „Matei Vișniec" Suceava vor prezenta doua spectacole la Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon. Este vorba de „Rinocerii" de Eugene Ionesco și „Occident Express" de Matei Vișniec, ambele in regia lui Alain ...

- Peste 200 de copii și tineri au evoluat recent pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec" din Suceava, intr-un spectacol filantropic intitulat „Sanzienele copiilor". Scopul acestui eveniment a fost strangerea de fonduri pentru construirea unui foișor pentru ...