Un nou incendiu la incineratorul de la Brazi. Firma de colectare a deșeurilor periculoase a luat foc și acum două săptămâni Un nou incendiu a izbucnit, luni dimineața, la firma de colectare a deșeurilor periculoase din Brazi, afectata de flacari și in urma cu doua saptamani. Pompierii au primit un apel la 112 in care se semnala ca la incineratorul de la Brazi iese din nou fum. ISU Prahova a comunicat ca la fața locului a fost trimisa o autospeciala de stingere. Conform pompierilor, este vorba de un incendiu in interior care afecteaza o suprafața de 100 de metri patrați, scrie Mediafax. In urma cu aproape doua saptamani, un alt incendiu a afectat platforma incineratorului din localitatea Brazi, județul Prahova. Citește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

