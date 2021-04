Un nou incendiu într-un spital din România. Șase persoane au fost intoxicate cu fum Un nou incendiu a izbucnit miercuri, 21 aprilie, la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, unde erau internați 37 de pacienți. Șase dintre aceștia au fost intoxicați cu fum. Focul a pornit dintr-un izolator, in care se afla un pacient in sevraj, a explicat managerul Dan Stana. A fost activat Planul Roșu de Intervenție și incendiul a fost lichidat, iar pacienții evacuați. Nu au fost victime, insa șase persoane au fost intoxicate cu fum și transferate la UPU Slatina. „La secția de Psihiatrie, care se afla intr-o locație exterioara a spitalului, am avut internați 37 de pacienți,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost activat Planul Rosu de Interventie.Un incendiu s a produs la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean SlatinaConform Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, incendiul este lichidat. Acesta s a manifestat la izolatoriul spitalului, la nivel parter si etaj 1.A fost activat Planul…

- Un incendiu s-a produs miercuri, 21 aprilie, la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, a informat IGSU. Mai multe ambulante și echipaje de pompieri au ajuns in curtea unitatii medicale din județul Olt, potrivit portalului local Gazeta Noua . „Incendiul produs la Secția de Psihiatrie…

- Smiley si Gina Pistol au devenit parinti, cantaretul anuntand ca fetita lor a avut la nastere 3,230 kilograme si 51 de centimetri, relateaza News.ro. "Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranta urmatoarele: “Am devenit parinti!”. Gina se simte bine, a nascut in seara aceasta, fetita…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 3 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “inșelaciune” (3 fapte). In fapt, in urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in perioada 26.05. – 24.07.2020, o persoana…

- Mai multi politisti si jandarmi, insotiti de o grupa de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale au intervenit, sambata, la o petrecere organizata intr-un restaurant din Craiova. Oamenii legii au aplicat sanctiuni in valoare de aproape 25.000 de lei. Au fost amendati atat invitatii, cat…