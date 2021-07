Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 18 persoane, printre care si 16 pacienti de coronavirus, au murit sambata dimineata intr-un incendiu devastator izbucnit intr-un spital din statul Gujarat, informeaza autoritațile, citate de DPA.

- Pe masura ce criza Covid-19 se raspandeste in India, oxigenul a devenit una dintre cele mai rare marfuri, potrivit CNN. Sambata dimineata, un incendiu la un spital a provocat moartea a cel putin 16 pacienti si 2 infirmiere, anunta AFP. In New Delhi, oamenii asteapta ore intregi sa primeasca…

- Un incendiu care a distrus duminica in zori un spital din Bagdad dedicat pacientilor bolnavi de COVID-19 s-a soldat cu 58 de morti, dintre care 28 erau conectati la ventilatoare, a anuntat un responsabil irakian, informeaza AFP si dpa.

