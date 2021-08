Un nou incendiu de vegetaţie, scăpat de sub control în nordul Californiei Un incendiu de vegetatie care a izbucnit in regiunea capitalei Californiei cu cateva zile in urma a scapat de sub control miercuri, dupa ce a parcurs deja aproape 215 kilometri patrati, relateaza joi AFP. Cel putin doua persoane ranite au fost transportate la spital cu elicopterul dupa ce incendiul, supranumit Caldor Fire, a devastat un mic orasel situat la circa 80 de kilometri de Sacramento, in nordul statului California. Mii de locuitori se pregateau sa fuga din calea flacarilor care au devastat padurea nationala Eldorado din 14 august, pe fondul secetei extreme si a vanturilor sustinute. Incendiul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

