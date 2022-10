Stiri pe aceeasi tema

- Un amplu incendiu de vegetatie a izbucnit in Valea Mena din nordul Spaniei, provocand evacuarea locuitorilor din doua sate incepand de duminica, a raportat luni cotidianul El Pais, care citeaza informatii transmise de autoritatile locale spaniole, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un incendiu de vegetație in regiunea Valencia a lasat terenuri parjolite, case arse și copaci innegriți, priveliști care i-au intampinat pe locuitorii care s-au intors sambata (20 august). Oamenii evacuați din orașele Bejis și Toras au fost in cele din urma autorizați sa se intoarca acasa, unde au gasit…

- Aproximativ douazeci de pasageri au suferit arsuri, trei dintre ei grav, dupa ce au sarit dintr-un tren cand acesta a fost cuprins de un incendiu forestier in apropiere de Castellon, in nord-estul Spaniei, relateaza The Guardian, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un incendiu de vegetație din Portugalia invaluie in fum zgarie-norii din capitala Spaniei, Madrid, aflata la 400 de kilometri distanța, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Opt sate din nord-estul Spaniei au fost evacuate din cauza indendiilor de vegetație. Peste 1.500 de oameni au fost nevoiți sa fuga din calea focului și au fost adapostiti in diverse centre sportive din orașele invecinate. Șeful guvernului local din Aragon, Javier Lamban, a declarat duminica ca situația…

- Incendiile de vegetație au facut ravagii duminica, 14 august, in jurul orașului Anon de Moncayo din provincia Zaragoza, in nord-estul Spaniei , amenințand locuințe și forțand evacuarea a cel puțin 1.500 de locuitori. Incendiul, care a izbucnit sambata (13 august) și a fost alimentat de vanturi puternice,…

- Peste 3.000 de persoane, locuitori ai unor sate din sudul Frantei, in Aveyron, si turisti, au fost evacuate marti, din cauza unui incendiu care a distrus cel putin 700 de hectare de vegetatie, fara a face victime, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pompierii au incercat vineri sa stinga, de la sol si pe calea aerului, un incendiu de vegetatie din apropierea unor zone rezidentiale din sud-vestul Turciei, a anuntat autoritatea forestiera, evenimentul amintindu-le turcilor de incendiile care au facut ravagii in aceeasi regiune anul trecut, informeaza…