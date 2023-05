Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi dupa presupusul atentat cu drone contra Kremlinului, alte doua drone „de proveniența necunoscuta” au lovit rafinarii de petrol situate in sud-vestul Rusiei, nu departe de granița cu Ucraina, au anunțat joi autoritațile și presa locala. Un prim incendiu s-a declanșat la un rezervor al rafinariei…

- O alerta s-a produs la Parlament. Informația a fost confirmata de catre angajații Secretariatului Legislativului, care au precizat ca urmare a acesteia, toate persoanele au fost evacuate din cladire. Ofițerul de presa al IGSU, Liliana Pușcașu, a declarat ca nu este vorba de o alerta de incendiu, astfel…

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de... The post Locatarii unui bloc de pe Cocorilor, evacuați din cauza unui incendiu izbucnit la un apartament appeared first on Special…

- Rusia incearca sa rastoarne actuala guvernare de la Chișinau, avertizeaza Casa Alba. Serviciile de informatii de la Moscova organizeaza prin intermediari proteste la Chisinau, in speranta ca executivul va demisiona la presiunea strazii, spun americanii, scrie Ziarul Național . Administratia Statelor…

- Peste 700 de elevi au fost evacuati de la Scoala nr. 30 din municipiul Constanta, in urma izbucnirii unui incendiu in unitatea de invatamant. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘Dobrogea’, au fost evacuati 734 de elevi si 24 de adulti. Un elev in varsta de 9 ani, care a suferit…

- Serviciile de urgenta au stins un incendiu la un depozit de petrol in sudul Rusiei in cursul noptii de luni spre marti dupa ce o drona a fost vazuta deasupra acestui loc, informeaza Meduza . Incendiul din orasul rusesc Tuapse a fost sesizat la ora locala 02.30 si s-a raspandit pe o zona de circa 200…

- Un incendiu a izbucnit miercuri la o rafinarie de petrol din regiunea Rostov in sudul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, fiind ulterior stins, a informat presa de stat, citand Ministerul Situatiilor de Urgenta, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- 26 de persoane, printre care trei copii, dar și patru animale de companie (caini și pisici) au fost evacuate, azi-noapte, din apartamentele in care locuiau, in urma unui incendiu produs pe casa scarii.