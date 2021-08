Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie care a izbucnit in regiunea capitalei Californiei cu cateva zile in urma a scapat de sub control miercuri, dupa ce a parcurs deja aproape 215 kilometri patrati, relateaza joi AFP. Cel putin doua persoane ranite au fost transportate la spital cu elicopterul dupa ce incendiul,…

- Un incendiu ce face ravagii in nordul Californiei si care a devenit al doilea cel mai mare din istoria acestui stat american s-a extins duminica pe circa 200.000 de hectare si a provocat ranirea a trei pompieri, informeaza Reuters luni. Denumit ''Dixie Fire'', incendiul…

- Un incendiu ce face ravagii in nordul Californiei si care a devenit al doilea cel mai mare din istoria acestui stat american s-a extins duminica pe circa 200.000 de hectare si a provocat ranirea a trei pompieri, informeaza Reuters luni. Denumit ''Dixie Fire'', incendiul care arde la nord-est…

- Unul dintre cele mai mari incendii din istoria Californiei continua sa faca ravagii. Orașul istoric Greenville a fost lovit de Dixie Fire, al treilea cel mai puternic si mai intins incendiu din istoria Californiei. Incendiul „Dixie” a distrus peste 100 de mii de hectare, iar meteorologii avertizeaza…

- Echipele de salvare erau in cautare sambata a cinci persoane date disparute dupa trecerea lui "Dixie Fire", incendiul devastator care a lovit vestul Statelor Unite si care isi continua avansul imparabil, relateaza EFE. "Dixie Fire", al treilea incendiu cel mai devastator din istoria Californiei, a mistuit…

- Marina americana l-a acuzat joi pe unul dintre marinarii sai ca este la originea unui incendiu spectaculos care a distrus o nava militara in iulie 2020 la San Diego, in California, facand aproximativ 20 de raniti, noteaza AFP. Marinarul, care facea parte din echipajul navei de asalt amfibie…

- Vestul Statelor Unite continua sa fie devastat de incendii raspandite, care afecteaza in principal statele Oregon și California. Acestea au produs un nor gigantic de fum, care acopera țara pana la coasta de est și se apropie acum de orașe precum New York și Washington, informeaza agenția ANSA . In Oregon,…

- O alta metoda de a ajuta campania de vaccinare. California a decis sa ofere 116,5 milioane de dolari in numerar și carduri cadou rezidenților care se vaccineaza anti-COVID inainte de 15 iunie. Masura guvernatorului democratic Gavin Newsom face parte dintr-un efort de a spori vaccinarile, in timp ce…