Experți din Marea Britanie avertizeaza ca pandemia Covid „nu a disparut", in condițiile creșterii infecțiilor și a spitalizarilor despre care se crede ca au fost cauzate de noi variante ale virusului, scrie „The Independent". Potrivit experților citați de cotidian, un nou grup de mutații Covid a aparut recent și este denumit colectiv FLiRT. Conform Agenției […]