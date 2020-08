Stiri pe aceeasi tema

- Calota glaciara din Groenlanda a pierdut 532 de miliarde de tone de gheata in 2019, un nou record pentru acest gigantic teritoriu arctic afectat de incalzirea globala, amenintand sa accelereze cresterea nivelului marii si sa puna in pericol milioane de oameni, potrivit unui nou studiu, citat vineri…

- Guvernul filipinez le-a cerut vineri cetatenilor sai sa poarte viziere de protectie a fetei, pe langa masti, in toate centrele comerciale, precum malluri, extinzand prevederile unei directive initiale care se referea numai la locurile de munca si transportul in comun, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Citește…

- Companiile E-Distributie din Romania au planificate pentru acest an investitii de 483 de milioane de lei pentru modernizarea statiilor de transformare, inlocuirea liniilor electrice, supravegherea video a statiilor si in instalarea de contoare inteligente. In perioada 2015-2019, investitiile totale…

- Ben Affleck isi va relua rolul in costumul lui Batman intr-un film din universul DC Comics a carui actiune are loc in universuri paralele, informeaza The Independent vineri, potrivit Agerpres. Affleck, despre care s-a crezut ca s-a distantat de acest rol, va juca alaturi de precedentul interpret…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat joi seara ca noul ministru al sanatatii este Adam Niedzielski, o decizie esentiala in contextul iminentei unui al doilea val al pandemiei de COVID-19, noteaza thenews.pl, potrivit Agerpres. Pana in prezent sef al Fondului national de sanatate din Polonia…

- Ministerul bolivian al Justitiei a deschis un dosar penal pe numele fostului presedinte Evo Morales, acuzat de viol si trafic de persoane, potrivit BBC, potrivit news.ro.Plangerea penala a fost emisa dupa ce in presa nationala au aparut fotografii in care fostul lider de stanga in varsta de 60 de…

- Uraganul Genevieve, retrogradat la nivel de furtuna tropicala, a provocat joi vanturi puternice, de 110 kilometri la ora si valuri uriase in largul peninsulei mexicane Baja California, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia DPA, potrivit Agerpres. Autoritatile din Baja California Sur din…

- Campania lui Donald Trump a transmis joi seara, in timp ce Joe Biden isi sustinea discursul de acceptare a nominalizarii pentru rolul de candidat democrat la Casa Alba, un comunicat in care il numeste pe oponentul presedintelui „pion al radicalilor de stanga”, potrivit news.ro.Trump le-a spus sustinatorilor…