- In timpul unui meci de box din optimile de finala ale categoriei 91 de kilograme de la Jocurile Olimpice 2020, boxerul marocan Youness Baalla a incercat sa-l muste de ureche pe adversarul sau, neo-zeelandezul David Nyika, informeaza Marca.com, citata de News.ro. In ciuda acestei tentative de a-și destabiliza…

- La intoarcerea de la Tokyo, la Aeroportul Henri Coanda, gimnastul Marian Dragulescu a afirmat ca a riscat in proba de sarituri din dorinta de a ocupa o pozitie pe podiumul olimpic si ca evolutiile sale au fost dintre cele mai complexe din concurs la Jocurile Olimpice. „Mi-a placut tot acolo, mi-a placut…

- Deși ceremonia oficiala de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo va avea loc vineri, miercuri au început deja competițiile sportive. Softball-ul a fost primul sport la care s-a jucat deja un meci, în timp ce turneul de fotbal feminin va începe tot în ziua de miercuri. La…

- Ambii sportivi au declarat ca sint mindri și onorați ca vor duce drapelul Republicii Moldova la Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. In cadrul intrevederii oficiale cu președintele Republicii Moldova Maia Sandu a inminat solemn drapelul țarii sportivilor noștri, urindu-le mult succes in competiția…

- Cresterea ratei de infectare alimenteaza ingrijorarea deja existenta in randul populației, care se teme ca Jocurile Olimpice ar putea deveni un eveniment care faciliteaza raspandirea bolii, asta in ciuda faptului ca organizatorii JO au dat asigurari ca totul se va desfasura "in siguranta", relateaza…

- Guvernul Japoniei analizeaza propunerea de a interzice prezenta fanilor autohtoni la toate intrecerile din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, pentru a diminua nelinistea populatiei privind raspandirea noului coronavirus, conform ziarului Mainichi, citat de Reuters. Expertii medicali sustin de cateva…

- Bucurie mare pentru fanii Jocurilor Olimpice! Celebrul eveniment va avea loc la Tokyo in anul 2021, dupa o amanare de un an cauzata de pandemia de Covid. Cei mai infocați iubitori ai sporturilor olimpice de vara vor avea anul acesta un spectacol mai intens care sa le creasca adrenalina prin prisma faptului…

- Federația Internaționala de Taekwondo WT (World Taekwondo) l-a desemnat pe arbitrul moldovean Ștefan Raileanu sa oficieze partidele din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, transmite moldpres.md .