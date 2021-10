Un nou furt. 30.000 lei dispăruți din cont. Banca ridică din umeri Cazurile cu ieseni carora le-au disparut banii din conturi au inceput sa se inmulteasca. In urma articolului publicat de Ziarul de Iasi saptamana trecuta in care descriam cum unei profesoare i-au disparut 35.000 de euro din contul bancar, am aflat ca exista si alte cazuri. Astazi va prezentam cel al unei economiste, din cartierul iesean Canta, care a ramas fara suma de 30.000 de lei din contul de la ING. Pagubitii au reclamat faptul ca institutiile statului se misca foarte greoi, iar unele nici nu au reactionat. De asemenea, bancherii arata cu degetul tot catre clienti, care ar fi, spun ei, pacaliti… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

