Stiri pe aceeasi tema

- A fost declarat un nou focar de pesta porcina africana pe teritoriul localitatii Jdioara, comuna Criciova, din judetul Timis – unde s-a confirmat pesta porcina la patru porci – și au fost stabilite zonele circulare de protectie si supraveghere de 3 si respectiv 10 km in jurul focarului de pesta porcina…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost declarat in Timiș, pe teritoriul localitatii Jdioara, comuna Criciova. Aici s-a confirmat prezența pestei porcine la patru capete suine – și au fost stabilite zonele circulare de protectie si supraveghere de 3 si respectiv 10 km in jurul focarului de pesta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod roșu de averse și vijelii valabila in mai multe localitați din județul Timiș pana la ora 19.00. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Gataia, Liebling, Tormac, Voiteg din județul Timiș. In aceste zone se vor semnala averse torențiale ce…

- Un tanar s-a inecat, miercuri dupa-amiaza, in raul Timiș. Pentru a-i gasi trupul, a fost necesara oprirea deversarii apelor din barajele Poiana Marului si Rusca Teregova, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Caraș-Severin. „Azi (miercuri – n.red.), in jurul orelor 17.10, in urma…

- Autoritațile confirma existența pestei porcine africane pe teritoriul comunei Barna, județul Timiș, dupa ce au fost prelevate probe de la doi porci mistreți gasiți decedați in fondul de vanatoare 31 Drinova – Ocolul Silvic Lugoj. S-au instituit masuri pe o raza de 13 kilometri de la locul in care au…

- In urma examinarii probelor prelevate de la doi porci mistreți gasiți decedați in fondul de vanatoare 31 Drinova - Ocolul Silvic Lugoj, a fost confirmata pesta porcina africana, conform informațiilor transmise de Instituția Prefectului Timiș.

- Pe fondul de vanatoare 31 Drinova -Ocolul Silvic Lugoj, a fost confirmata pesta porcina africana. S-au luat masurile necesare, in Centrul Local de Combatere a Bolilor Timiș, intrunit astazi la Instituția Prefectului, pentru combaterea pestei porcine africane din Fondul Cinegetic 31. Zona afectata reprezinta…

- Pesta porcina africana evolueaza in 155 de localitați din 29 de județe, cu un numar de 272 de focare, dintre care 4 focare in exploatații comerciale, a anuntat, luni seara, ANSVSA.In alte 12 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți, potrivit mediafax.ro. Citește și: NEBUNIA…