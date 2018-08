Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii dintr-o anexa gospodareasca localizata in extravilan, la o distanta de 6 km de comuna Suceveni, judetul Galati Prefectura Vaslui a convocat saptamana trecuta, o sedinta a Centrului Local de…

- Desi stana unde a fost confirmata boala – de fapt este vorba despre o mica ferma care are pe langa oi si porci, si capre – este la sase kilometri de Suceveni, oamenii din sat isi tin porcii inchisi de teama ca acestia sa nu fie contaminati. Satenii cred ca boala a fost luata de [...]

- Stare de alerta in judetul Galati. Autoritatile sanitar-veterinare au descoperit un focar de pesta porcina in comuna Suceveni. Peste 20 de porci au fost ucisi, iar in zona s-au luat masuri de dezinfectie pentru a limita raspandirea virusului.

- Astazi, 27 iulie, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti-Laboratorul National de Referinta pentru Pesta Porcina Africana a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii dintr-o anexa gospodareasca localizata in extravilan, la sase kilometri de comuna Suceveni, judetul…

- Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) a transmis vineri ca a fost depistat un nou focar de pesta porcina africana, in judetul Galati, autoritatile luand masuri pentru prevenirea raspandirii bolii, prin sacrificarea porcilor si dezinfectia exploatatiei afectate.

- Un nou focar de pesta porcina a fost depistat in raionul Vulcanești. A fost gasit la doi porci domestici, gasiți morți la marginea unui teren agricol situat la o distanța de 800 metri de orașul Vulcanești.

- Un nou focar de pesta porcina a fost depistat in raionul Vulcanești. A fost gasit la doi porci domestici, gasiți morți la marginea unui teren agricol situat la o distanța de 800 metri de orașul Vulcanești.

- Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat într-o gospodarie particulara situata la 1,5 km de localitatea Mereni raionul Anenii Noi. În urma investigațiilor clinice, epidemiologice și morfopatologice s-a stabilit diagnosticul prezumtiv de pesta porcina africana,…