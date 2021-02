Doua cadre medicale au fost confirmate cu COVID si trei persoane au murit in ultimele 24 de ore in judet, in timp ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut de la 4,03 la 4,21 la mia de locuitori, potrivit anuntului de sambata al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis. In acelasi interval, numarul noilor imbolnaviri cu coronavirus este de 239 in judet, din care 132 in Timisoara, in crestere fata de ziua precedenta. In aceasta dimineata, numarul total de persoane internate confirmate COVID era de 287, din care 55 pe sectiile ATI. DSP Timis a confirmat un nou focar COVID, la o firma din Timisoara…