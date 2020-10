Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de coronavirus a fost declarat la un centru privat pentru varstnici din Șelimbar, județul Sibiu. Este vorba despre noua angajați și 31 beneficiari infectați, focarul fiind cel mai mare de pana acum inregistrat de la inceputul epidemiei in județ, anunța MEDIAFAX.La Centrul de ingrijire…

- Un focar de COVID-19 a fost inregistrat la un centru de varstnici dintr-o localitate clujeana, unde au fost confirmați pozitiv aproape 50 de varstnici și angajați. Focarul a fost depistat la un centru de varstnici din Dezmir, comuna Apahida, unde din 54 de testati, 48 sunt pozitivi. Este vorba despre…

- Crește alarmant numarul cazurilor noi de COVID-19. In ultimele 24 de ore, in Romania au fost raportate peste 1.700 de infecții. Ultimul record negativ al infecțiilor cu coronavirus a fost pe 27 august, cand au fost raportate 1.504 cazuri noi.

- In ultimele 24 de ore au fost 1.504 cazuri noi de COVID-19, un nou record negativ al infecțiilor cu coronavirus. Ultimul record de cazuri noi a fost pe 13 august, cand autoritațile au transmis ca 1.454 de romani s-au infectat cu noul coronavirus.

- Focarul aparut la Centrul rezidențial pentru varstnici din Breaza, județul Prahova, se extinde, astfel ca, dupa testare, numarul persoanelor infectate a ajuns la 59, fața de 15, in prima faza. Potrivit Prefecturii Prahova, la centrul rezidențial (privat) pentru varstnici, din Breaza, in urma testarii…

- Aproape 1.000 de persoane au fost confirmate pozitiv pentru coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore, iar autoritațile au identificat un nou focar de infecții la cel mai mare șantier naval din țara.

- Avand in vedere solicitarile primite de Grupul de Comunicare Strategica referitoare la evoluția cazurilor confirmate cu noul coronavirus (COVID-19), in contextul generat de decizia Curții Constituționale a Romaniei, publicata in data de 2 iulie a.c., facem urmatoarele precizari:In intervalul…

- Echipa Alpecin-Fenix a renuntat sa participe la Turul Sibiului, competitie care va avea loc in perioada 23-26 iulie, din cauza inmultirii cazurilor de Covid-19 in Romania, informeaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF, informeaza Agerpres.Citește și: Dezastru in fotbalul american: 72…