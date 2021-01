Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar COVID activ a fost confirmat, vineri, de Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis, la un centru privat pentru persoane varstnice din Dumbravita, unde au fost infectate cu SARS-CoV-2 un numar de 13 persoane, ridicand la opt

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș anunța ca județul are o rata de infectare cu COVID-19 de 1,59/1.000 de locuitori. Doar patru localitați argeșene se mai afla in zona roșie din punct de vedere al ratei de infectare cu COVID-19, depașind 3/1.000 de locuitori: municipiul Curtea de Argeș -3,4; Poienarii…

- In judetul Timis exista opt focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. In ultimele 24 de ore a aparut un nou focar, la un camin privat de batrani din Dumbravita, unde au fost confirmate 13 cazuri. Focarele active din judetul Timis sunt: CAMIN…

- Un nou focar de coronavirus a fost descoperit intr-un centru medico-social din municipiul Campina, unde 22 de persoane au fost diagnosticate cu Covid-19. In județul Prahova, numarul imbolnavirilor a depașit 21.500. “Conform informatiilor transmise de catre DSP Prahova, a fost identificat un nou focar…

- Un nou focar de coronavirus a fost depistat de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova la un centru pentru adulți cu dizabilitați din orașul Urlați, unde 52 de beneficiari ai unitații au fost infectați cu Covid-19. Conform Prefecturii Prahova, la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost diagnosticate cu COVID-19, alte 104 persoane 57 dintre acestea fiind din Timisoara. In aceeasi perioada trei persoane si-au pierdut viata din cauza coronavirusului. Cele 104 persoane infecate in Timis sunt din: Timișoara –57; Giroc – 6; Dumbravița – 5,…