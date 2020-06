Un nou focar de coronavirus în Italia a fost depistat la un depozit din Bologna Un nou focar de coronavirus in Italia a fost identificat intr-un depozit din Bologna (centru), folosit de o firma de transporturi si livrari, a relatat joi presa locala, potrivit AFP. In total, 46 de angajati ai depozitului au fost depistati cu coronavirus, 44 dintre ei fiind asimptomatici, a scris cotidianul Resto del Cardino, potrivit agerpres.ro. Citește și: El este noul director interimar al Unifarm! A picat examenul cu 5,50 Doi soferi se numara printre cei contaminati. Depozitul, apartinand societatii Bartolini (BRT), a fost inchis. Italia, prima tara greu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 700 de oameni, in majoritate cetateni bulgari, traiesc in fostele locuinte sociale ale municipalitatii din Mondragone, o localitate situata la 60 de kilometri nord de Napoli. Acestia au primit luni ordin sa nu-si paraseasca locuintele din cauza suspiciunilor de contaminare cu noul coronavirus.…

- Managerul Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi, Mirela Grosu, a declarat pentru Agerpres ca 9 cadre din cadrul unitatii medicale au fost confirmate pozitiv la infectia cu COVID-19. Cadrele medicale au fost depistate dupa ce una dintre...

- "Cred ca din abator am luat virusul. A fost un coleg care s-a simțit rau, el a lucrat cu noi. A fost testat pozitiv, a stat in carantina la spital. Prin martie se intampla asta. El locuiește in alt sat, dar la abator e coleg cu noi. S-a simțit rau, nu s-a dus la spital. A venit acasa, a facut un…

- La ultimul test, care i s-a facut in urma cu patru zile, Bianca a ieșit din nou pozitiva. Bianca a fost primul pacient testat cu coronavirus la Bologna și de atunci a mai efectuat 6 teste, din care 5 au ieșt pozitive, iar unul neconcludent. Medicii susțin ca acesta e considerat cel mai straniu caz…

- Cazul Biancai Dobroiu, un model de origine romana din Italia, face inconjurul lumii. Tanara de 23 de ani nu se mai vindeca de noul coronavirus! Bianca a fost primul caz confirmat de Covid-19 din Bologna, in luna februarie. De atunci, nu a fost declarata vindecata pentru ca testele continua sa iasa pozitive.

- Postul francez Radio Nova a anuntat luni lansarea unei "internationale a radiourilor izolate", ai carei membri difuzeaza in fiecare seara o emisiune realizata de una dintre statiile participante la aceasta retea, care se intinde pe calea undelor de la Bologna la Johannesburg si de la Seul la Los…

- Pe harta Europei, vestul e acum mai afectat de coronavirus decat estul, cu Italia, Spania și Germania in primele cinci țari ca numar de imbolnaviri la nivel mondial. Insa aceasta harta ar putea fi o pacaleala, noteaza The Guardian, citata de Libertatea.ro.