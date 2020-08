In București ar putea fi confirmat un nou focar de coronavirus dupa ce mai mulți muncitori au fost confirmații cu noul COVID-19, iar alții au prezentat simptomele specifice infectarii cu SARS-CoV-2 și așteapta rezultatele testelor. Ceilalți colegi ai lor, peste 100 de persoane, se afla in izolare in baraci, unde sunt paziți de jandarmi. Situația […]