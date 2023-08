Un nou film românesc intră pe Netflix începând de azi Un nou film romanesc intra pe Netflix incepand de azi Din ce in ce mai multe filme romanești pe Netflix. Producții autohtone inregistreaza in ultimii ani cifre record in cinematografe, iar apoi se bucura de același succes și pe platforma de streaming. Dupa Teambuilding sau Romina VTM, filmul Ramon urmeaza aceeași rețeta. Producția intra de azi pe Netflix. Filmul a fost lansat in cinematografe la inceputul acestui an și a avut a avut incasari de 1,1 milioane de lei in prima saptamana dupa lansare. Asta inseamna aproape 250 000 de dolari. Filmul Ramon este regizat de Jesus del Cerro, scenariul poarta… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Bravo lanseaza un nou film, Nunta pe bani. Despre ce este vorba! Mircea Bravo este, fara doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți și mai iubiți comedianți din mediul online. In anul 2022, el și-a facut debutul in cinematografie cu filmul de comedie Mirciulica. Producția s-a bucurat de mare…

- ”Haita de acțiune” cu Matei Dima și Antonia, locul 1 pe Netflix. Val de comentarii negative! La fel cum s-a intamplat și cu alte filme romanești lansate in ultimii ani, cum ar fi „Teambuilding” sau „Romina VTM”, iata ca și „Haita de acțiune” starnește controverse in mediul online. Producția ce ii are…

- Productia industriala din SUA a scazut si mai mult in iunie, atingand niveluri vazute ultima data cand economia a fost afectata de valul initial al pandemiei de Covid-19, potrivit unui sondaj publicat luni, care arata si o reducere a presiunilor asupra preturilor la poarta fabricii. Fabricile recurg…

- Fanii au fost de-a dreptul intristați și revoltați cand Marvel Television a anunțat anularea serialului „Daredevil” pe Netflix. S-a creat și o petițe online, care... The post „Nu este serialul Netflix”. Vedeta din „Daredevil: Born Again” avertizeaza fanii ca producția Disney Plus va fi foarte diferita…

- Vineri, 23 iunie, incepand cu ora 19:00 la Muzeul Satului vom viziona alaturi de ei proiecția celei mai frumoase comedii romanești din ultimii ani – RAMON. La prima vedere, Ramon pare un om simplu a carui unica și mare pasiune este viticultura. Viața lui este data peste cap atunci cand, printr-o serie…

- Ce documentar nou pregatesc Prințul Harry și Meghan Markle La sfarșitul anului trecut s-a lansat documentarul Harry și Meghan pe Netflix. Este vorba despre serialul in care foștii Duci de Sussex vorbesc despre relația lor și motivele pentru care au decis sa renunțe la rolurile active din Familia Regala…

- Cum a ajuns Jennifer Lopez sa dea interviu pentru Antena 1 Jennifer Lopez promoveaza in aceasta perioada un nou film. Este vorba despre pelicula The Mother, film in care joaca rolul principal. Producția se lanseaza chiar astazi, 12 mai, pe Netflix. Antena 1 a difuzat seara trecuta, in cadrul Observator…

- In ultimii ani, cinematografia mondiala a adus pe marile ecrane din cinematografe, precum și pe serviciile de streaming, precum Netflix, producții interesante, multe caștingand premii importante sau chiar nominalizari la Oscar-urile de anul acesta. Dar, in marea de producții, un gen reincepe sa-și caștige…