Un nou eveniment pentru alergători: Running Festival la Miercurea Ciuc Evenimentul Running Festival Csikszereda powered by Skoda va avea loc in perioada 17-18 septembrie, iar probele de alergare vor fi completate cu elemente culturale și gastronomice, și de Targul de carte din Miercurea-Ciuc. Organizatorii așteapta in jur de 1500 de participanți. Acest eveniment nu este doar un simplu concurs! In Miercurea-Ciuc alergarea de maraton are o tradiție de 20 ani: Maratonul Secuiesc Apemin Tușnad a dovedit ca orașul este dedicat concursului de alergare, iar acuma a venit momentul sa treaca la nivelul urmator. Primaria Miercurea-Ciuc impreuna cu Asociația Siculus Cycling… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

