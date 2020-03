Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Rusiei cu scorul de 32-25 (20-13), sambata, la Krasnodar, in cea de-a patra etapa a Rugby Europe Championship 2020. ''Stejarii'' au suferit a treia lor infrangere in acest an si ocupa ultimul loc in clasament (sase). Romania a deschis scorul…

- Stejarii au suferit a treia lor infrangere in acest an, in patru meciuri, si ocupa ultimul loc in clasamentul din Rugby Europe Championship dupa 25-32 la Krasnodar cu Rusia. Romania a deschis scorul prin Florin Vlaicu, din lovitura de pedeapsa (0-3), dar apoi rusii au intors scorul prin doua lovituri…

- Nationala Romaniei a obținut azi, la Botoșani, cel dintai succes in aceasta ediție de Rugby Europe Championship. "Stejarii" au trecut cu 24-7 (6-0) de Spania, dupa ce in primele doua etape se inclinasera in fața Georgiei cu 13-41 și in fața Portugaliei cu 11-22. Punctele Romaniei au fost aduse de Ionel…

- Nationala Romaniei a invins sambata cu scorul de 24-7 (6-0) reprezentativa Spaniei, in etapa a treia din Rugby Europe Championship (REC), intr-o partida disputata la Botosani, relateaza Agerpres. In ciuda scorului, meciul nu a fost unul dominat de tricolori, care au fost supusi unei presiuni extraordinare…

- Naționala de rugby a Romaniei se pregatește pentru etapa a III-a din Rugby Europe Championship, al doilea eșalon valoric al rugbiului european, avand programat primul meci acasa, sambata, 22 februarie, cu Spania, pe stadionul Municipal din Botoșani. In lotul care se pregatește pentru acest meci se regasesc…

- Selectionerul nationalei Romaniei, Andy Robinson, spune ca rezultatele inregistrate de tricolori in partidele cu Georgia si Portugalia, din Rugby Europe Championship 2020, sunt dezamagitoare, insa pozitiv ar fi faptul ca ''Stejarii'' au reusit sa creasca timpul de joc in atac si in aparare.…

- In vederea abordarii celor cinci meciuri din Rugby Europe Championship 2020, programate in intervalul 1 februarie – 14 martie 2020, Nationala de rugby a Romaniei s-a reunit sub comanda noului staff tehnic format din Andrew Robinsob , antrenor principal, Lasha Tavarkiladze – antrenor asistent, Sosene…

- Nationala ''Stejarilor'' va pregati primul meci din Rugby Europe Championship 2020, contra Georgiei, in Antalya (Turcia), unde va efectua un stagiu de pregatire in perioada 12-22 ianuarie, anunta FRR pe site-ul sau. De altfel, joi, 9 ianuarie, jucatorii primei reprezentative…