- În sfârșit, un vot? Sub presiune dupa o înfrângere usturatoare la alegerile locale, democrații din Congres au lucrat din nou și din nou joi pentru a-și acorda viorile pentru a adopta planurile majore de investiții ale lui Joe Biden și, astfel, sa-i revigoreze președinția, scrie…

- Lidera democratilor din Camera Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a afirmat -duminica- ca alesii partidului sau ar putea ajunge la un compromis saptamana viitoare asupra continutului amplelor reforme pe care si le doreste Joe Biden, relateaza AFP. "Aproape ca am ajuns la asta", a declarat Nancy…

- Aceasta data precisa era astetata. ”Noua politica a calatoriilor in Statele Unite, care cere vaccinarea calatorilor straini in America, intra in vgoare 8 noiembrie”, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter un purtator de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz. Acest anunt si aceasta data sunt valabile…

- Camera Reprezentanților SUA urmeaza sa voteze marți în favoarea creșterii plafonului datoriei SUA pâna în decembrie, un ragaz așteptat într-un razboi nesfârșit și stresant pentru cea mai mare economie din lume, scrie AFP.Întrucât democrații au o majoritate…

- In cazul in care congrsmenii nu adopta bugetul – inainte de miezul noptii de joi spre vineri (ora locala) – toate finantarile serviciilor federale urmeaza sa fie intrerupte vineri, iar sute de mii de angajati sa intre in somaj tehnic. In Senat, republicanii si democrati au ajuns la un acord asupra unui…

- Eforturile acestora au lor in urma unei serii de voturi prin care Senatul a incercat sa finanteze guvernul si sa evite intrarea intr-o incapacitate de plata catastrofala a guvernului luna viitoare, cu toate ca republicanii au blocat de doua ori incercarile democratilor de a majora plafonul de indatorare…

- Camera Reprezentantilor SUA a aprobat joi cu o majoritate confortabila un nou pachet de un miliard de dolari pentru a finanta scutul antiracheta israelian "Iron Dome", dupa o controversa provocata la inceputul acestei saptamani prin retragerea sa brusca de la un alt vot. „A ajuta Israelul este vital,…